Con el eventual aplazamiento de las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales, la ANFP ya tendría lista la programación de la tercera fecha del Campeonato Nacional 2021.

La acción arrancaría este sábado 10 de abril con el duelo entre Unión Española y Deportes Melipilla, terminando el lunes 12 con el partido entre Curicó Unido y Deportes Antofagasta.

El líder Universidad Católica jugaría el sábado, Colo Colo y Universidad de Chile el domingo, mientras que Huachipato será el equipo que quedará libre esta fecha. Toda esta información debe ser oficializada próximamente por la ANFP.

Programación Fecha 3 del Campeonato Nacional 2021:

Sábado 10 de abril:

Unión Española vs Deportes Melipilla, 16:00 horas, estadio Santa Laura

Audax Italiano vs Universidad Católica, 18:30 horas, estadio El Teniente.

Domingo 11 de abril:

Deportes La Serena vs Universidad de Chile, 15:00 horas, estadio La Portada.

Santiago Wanderers vs Unión La Calera, 17:30 horas, estadio Elías Figueroa.

Colo Colo vs O’Higgins, 20:00 horas, Estadio Monumental.

Lunes 12 de abril:

Ñublense vs Cobresal, 12:00 horas, estadio Nelson Oyarzún.

Palestino vs Everton, 15:00 horas, estadio Municipal de La Cisterna.

Curicó Unido vs Deportes Antofagasta, 17:15 horas, estadio La Granja.