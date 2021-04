Un nuevo debut en el profesionalismo se dio en el Campeonato Nacional. Martín Parra, guardameta de 20 años de Huachipato, tuvo su primer partido como titular. ¿El rival? Nada más y nada menos que frente a Universidad de Chile en el duelo disputado este sábado.

La ‘U’ recibió a los ‘acereros’ en El Teniente de Rancagua. Un partido sumamente igualado de principio a fin, que terminó con el marcador 1-1.

El joven debutante del elenco de Talcahuano se mostró seguro en sus intervenciones y tras el encuentro, contó las sensaciones que le dejó su primer enfrentamiento en Primera División. “Estoy muy contento. Lo tomé con mucha tranquilidad”, expresó.

“Es una oportunidad que esperé hace mucho. Llevo 13 años en el club y esto fue un premio al esfuerzo. Siento que disfruté mi oportunidad porque estaba preparado”, agregó el portero que estuvo relegado a ser la tercera opción durante mucho tiempo.

No obstante, también detalló que no se lo esperaba para nada y que sólo se llegó a enterar “antes de viajar” a la sexta región. Una sorpresa que llegó en un momento emotivo de su vida, ya que hace unos días falleció su abuelo. Parra aseguró que el debut “está dedicado para él. Para mi pareja y todos los que me apoyan”.

La guinda de la torta fue cuando contó a los micrófonos de TNT Sports una particular historia que tiene con el equipo de de sus amores. “Siempre fui hincha del club. Me ponía a llorar con los guardias para que me dejaran pasar a la cancha y al camarín. Desde chico que me tienen cariño”, señaló la joya de Huachipato.