Mark González, ex seleccionado nacional, se refirió a través de un video al delicado momento personal vivido, específicamente un infarto agudo de miocardio del cual se recupera.

“Estoy vivo, estoy bien en mi casa descansando. Pasé un momento difícil. Me dio una miopericarditis, que cada uno podrá buscarlo”, expresó de entrada el formado en Universidad Católica y mundialista en Sudáfrica 2010.

“Fue un momento difícil que ya superé. Somos fuertes. Este video es para agradecer cada mensaje y son demasiados”, agregó.

Respecto a los mensajes de aliento y apoyo recibidos, el ex Liverpool, Betis, CSKA y Colo Colo señaló que “no me sorprende, ese amor y las buenas vibras que día a día me han brindado. Eso te alienta y te da fuerza”.

“Viví un momento tan difícil, nadie es inmortal. Valoremos las cosas que tenemos en la vida. Lo que tienes se te puede ir en un segundo”, complementó.

Para finalizar, González, de 36 años, volvió a agradecer “todo el apoyo brindado y nos estaremos viendo por ahí. Un fuerte abrazo”.