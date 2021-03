Jaime Valdés está sin club tas terminar su vínculo con Deportes La Serena debido a motivos personales, y en la búsqueda de un nuevo equipo surge inevitablemente su amado Colo Colo.

“Estoy súper tranquilo, porque terminé jugando en La Serena a gran nivel y eso me da la tranquilidad de esperar alguna oportunidad buena; no quiero ir a cualquier lado, quiero ser parte de un equipo que tenga ambición, que quiera clasificar a torneos internacionales, jugar bajo la propuesta de un entrenador que sea protagonista, de salir a jugar de igual a igual en todas la canchas. Para ello entreno con un preparador particular, me cuido en la alimentación, nunca he tenido lesiones graves y los últimos exámenes dan cuenta que tengo el cuerpo de un jugador de 35 años; todo eso se vio reflejado durante todo el último año”, dijo en conversación con El Mercurio.

Consultado por la opción de regresar a Colo Colo, Valdés aclaró que hasta ahora no ha tenido ningún acercamiento con el cuadro ‘popular’, aunque reveló que le encantaría volver al equipo de sus amores.

“Hasta el momento no he tenido ningún acercamiento, pero no puedo negar que me encantaría por todo lo que represento para la gente y para mis excompañeros que todavía están ahí. Ir y competir por un puesto en el equipo, sé que es difícil. Tengo claro que sería un tremendo aporte, más ahora que el equipo es joven y se va a necesitar experiencia y jerarquía. Si me llegan a llamar de mi parte no habría problemas, pero no me hago ilusiones (…) El cariño de la gente siempre ha estado, a donde voy todavía soy el Pájaro o el indio de Colo Colo (…) Si es por números y rendimiento toda la gente me pide, eso me deja tranquilo. Pero no me hago ilusiones”, agregó.

“Sé que de donde me llamen voy a responder, como siempre. Hace 23 años vengo jugando más de 30 partidos por año. Es cosa de ver los números, nadie me ha regalado nada, he rendido en todos los equipos a lo largo de mi carrera. Si me llega una chance ahora no será la excepción. Me cuido muchísimo, tengo mi casa una implementación que me permite recuperar mejor después de los esfuerzos: cámara hiperbárica, tina de hielo, jacuzzi, pistolas de masaje, botas… Todo lo que me permita seguir compitiendo a esta edad”, cerró.