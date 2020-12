Ñublense ya acumula cuatro duelos sin jugar debido al brote de COVID-19 que, el pasado 10 de diciembre, se dio a conocer en el elenco de Chillán que entonces lideraba el campeonato de la Primera B.

Lo que pocos sabían, sin embargo, es que uno de los seis contagiados del plantel era el técnico Jaime García (44). El DT, con el paso de los días, se convirtió en el primer caso grave en el fútbol chileno de coronavirus.

En entrevista con LUN, el estratega habló de sus días más críticos internado en el hospital Herminda Martín, al que llegó luego de que sus síntomas -idénticos a los de un resfriado- empeoraran cuando estaba en una residencia sanitaria.

“El sábado y el domingo me empecé a sentir muy mal. El lunes (14) en la mañana no podía respirar. Martes y miércoles pensé que me moría. Me atacó y estuve hecho bolsa. Estuve en la UCI conectado a un respirador mecánico, tenía los pulmones con neumonía”, partió comentando García.

“Me faltaba la respiración y veía que en cualquier momento me podía agravar, se sabía que me podía ir a la UTI. La viví muy mal, imagínate que de ocho metidos en una sala se me fueron dos viejitos. De repente empecé a depurar bien y mis pulmones reaccionaron. El viernes en la noche me sentí bien y el lunes me dieron el alta”, agregó el técnico de Ñublense.

Regreso a las prácticas

Pese a que coqueteó con la muerte, García el martes volvió a comandar los entrenamientos del cuadro de Chillán que aspira a conseguir el tan ansiado ascenso.

“El domingo me sentía muy bien y me hicieron caminar, el lunes dejé el hospital y el martes ya estaba presentándoles mi historia a los chiquillos durante 10 minutos”, detalló el DT.

Al respecto, añadió que “mi mamá me agarró a chuchadas, mi hermana me dijo que cómo se me ocurría ir. Pero bueno, me estaban esperando los jugadores, no cachaban mi gravedad. Yo tenía la necesidad de contarles mi historia, de lo que viví, que estuve a un paso de la muerte”.

Por último, García agradeció los cuidados que recibió en el hospital Herminda Martín de Chillán y recordó las impactantes imágenes que vio mientras estaba internado.

“Vi cuando sacaban en saco a los fallecidos. Yo lloraba, lloraba cuando iba saliendo sano del hospital… Adentro uno está lidiando con la muerte, yo todos los días pensaba que me iba a morir. La primera línea de la salud son mis héroes”, indicó el estratega de los chillanejos.