El entrenador de la Universidad de Concepción, Eduardo Acevedo, explotó luego de la derrota de su equipo ante Deportes Iquique aunque felicitó a los ‘dragones celestes’ y aseguró que fueron justos vencedores.

El uruguayo apuntó contra la organización del campeonato y las suspensiones que se han concretado en las últimas semanas, específicamente con el partido entre Iquique y la Universidad de Chile, cuando se detectaron casos positivos en el club del norte del país.

“Jugamos tres partidos en la semana, vamos a Cobresal, jugamos hoy, Iquique descansa una semana, por más que tenga Covid, no juega con la U. Hay cosas extrañas, acá hay cosas que son extrañas. Va a haber una sanción a nuestro profesor que no tiene nada que ver”, se descargó Acevedo tras el partido.

“Me tengo que callar para quedar bien. Felicito a Iquique, pero hay cosas que se tienen que decir: tres partidos, en la altura de Cobresal, viaje tremendo, partido de local y ahora acá y ellos descansan una semana. No es lógico, hay cosas que se hacen sin la cabeza”, complementó.

Por último, remarcó las felicitaciones al rival y se enfocó en las decisiones administrativas que se han tomado en el último tiempo.

“Felicito a Iquique, nos ganó bien, hizo un gran partido, pero me interesa remarcar lo otro. Todo lo demás no lo voy a soportar. Hay cosas que en el fútbol no están bien. Lo del profe Mena, lo de las cuatro tarjetas…”, finalizó el entrenador.