Un duelo apasionante que ya emociona. Este martes Colo Colo y Deportes La Serena tendrán su propia ‘final’… aunque en la lucha por escapar de la zona de descenso.

Y es que ‘albos’ y ‘granates’, último y penúltimo del torneo, se medirán desde las 18:30 horas en el estadio Monumental de Santiago.

El ‘Cacique’ arriba a este pleito con la obligación de un triunfo, teniendo en cuenta que el visitante lo supera en la tabla por 3 puntos.

El panorama es complejo en el elenco de Pedrero, que solo suma una victoria en los últimos cinco enfrentamientos disputados (1-0 al Audax).

Sobre el cotejo con La Serena, el DT Gustavo Quinteros avisó que “es un duelo con un rival directo, pero no es el único. Es la opción de alcanzar a uno de ellos para luego ir por otros. Así tenemos que ir, partido a partido”.

La gran novedad en el ‘Popular’ fue la inclusión de su último gran refuerzo, Jorge ‘Mago’ Valdivia, en la lista de citados. Así, se espera que el volante pueda sumar algunos minutos si es necesario.

Del otro lado, La Serena llega con la confianza a tope, con cinco victorias consecutivas que lo tienen en su mejor momento deportivo del año.

El equipo ‘papayero’ confía en la experiencia de dos exColo Colo, ídolos del Monumental, como Jaime ‘Pajarito’ Valdés y Humberto ‘Chupete’ Suazo, para dar el gran golpe.

El propio Valdés calentó la previa del partido al compartir una imagen en la que fue etiquetado por un hinchas albo, donde aparecen junto a Suazo defendiendo al ‘Cacique’: “Éramos felices”, agregó.

En tanto, el DT serenense, Miguel Ponce, intentó de minimizar el desgaste emocional de medirse con un rival directo: “Si tú me dices que mi pelea es con Colo Colo, trato de pensar que no. Colo Colo puede hacer click en los últimos partidos, te deja atrás y estás peleando con alguien que no debías”, cerró.