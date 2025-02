Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El volante de Colo Colo, Arturo Vidal, fue descartado para el debut de los albos en el Campeonato Nacional 2025, donde se enfrentarán a Deportes La Serena. El mediocampista argumentó no estar en óptimas condiciones físicas y preferir no arriesgar al equipo, ya que otros jugadores están en mejor forma. Vidal destacó el cargado calendario con la Copa Libertadores y los compromisos de la Selección chilena, resaltando que no quiere perderse estas instancias. El encuentro entre Colo Colo y Deportes La Serena se llevará a cabo este domingo 16 de febrero en el estadio La Portada a las 12:00 horas.