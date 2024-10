No quiere perder a nadie. Colo Colo ya prepara su defensa para Erick Wiemberg, futbolista que fue expulsado en el último duelo contra Palestino por el Campeonato Nacional.

El zaguero recibió tarjeta roja tras un choque con Juan Fernando Garro. El jugador de los árabes acabó con una fractura en el pómulo izquierdo producto del contacto. Uno que, en el ‘Cacique’, piensan que no era para recibir cartulina roja.

Ayer no expulsan a Zaldivia por un foul claro sobre Tapia el cual era su 2da amarilla y hoy expulsan a Wiemberg por un choque netamente de fútbol. El arbitraje no puede ser tan mierda, no hay fin de semana en que no la caguen #VamosColoColo pic.twitter.com/Vyqw8OZRNu

— Pedro (@Elfo81_12) October 20, 2024