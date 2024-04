Ya en Brasil, Jorge Almirón fue consultado sobre la caída de Colo Colo ante Ñublense y en ese sentido, el DT respondió a la dosificación de plantel que se vio en Chillán.

Tajantemente, dijo: “Si ponía al mismo equipo, fisiológicamente no da para que en tan poco tiempo jueguen los mismos”.

En esa línea, puso sobre la mesa que “ayer viajamos 6 horas y sumarle un partido de Copa Libertadores para después jugar en Chillán, tener un viaje largo, descansar pocas horas en casa y viajar nuevamente es muy peligroso”.

“En algún momento intentamos cambiar el horario y el día, para que pudiera jugar el mismo equipo, pero no nos dejaron por reglamento. Acatamos el reglamento y el equipo jugó el partido que jugó”, detalló Jorge Almirón, aseverando que en su plantel hay cosas para mejorar.

Por otra parte, el DT calmó aguas en las huestes albas.

“Entiendo lo que puede llegar a sentir la gente, pero en el torneo hay muchos partidos por delante. El partido de mañana es bastante riesgoso, es un muy buen equipo, inusualmente diferente a lo que podemos enfrentar en el fútbol chileno”, recalcó el ex estratega de Boca.

A su vez, Jorge Almirón confía en que Colo Colo pueda sacar un buen resultado y después, enfocarse en el torneo nacional, dando a entender que su idea de rotar no claudicará.

“Ojalá podamos sacar un buen resultado y después enfocarnos en el torneo local. Confío en el plantel que tengo y hacer lo mejor posible. No me arrepiento, solo las cosas no se dieron como pensábamos. Es un club grande y acá estoy para tomar decisiones. Es parte del proceso”, cerró.