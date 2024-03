Una particular acción protagonizó Carlos Palacios en lo que fue la contundente victoria de Colo Colo por 4-1 ante Everton en la jornada sabatina de la sexta fecha del Campeonato Nacional 2024.

El ariete albo, a los 69 minutos del compromiso, anotó el transitorio 3-1 de la tranquilidad en Macul. Al superar la marca de Axl Ríos y definir ajustadamente ante la portería defendida por Claudio Santis, el futbolista hizo el gesto de silencio, interpretado como forma de ‘mandar a callar’.

Tras el partido, el hábil mediocampista conversó con TNT Sports y ahí, se le consultó por el festejo. A modo de aclaración, Carlos Palacios explicó que “muchas veces se critican cosas que no son de fútbol”.

“De fútbol, que me critiquen lo que quieran, pueden opinar lo que quieran, pero bueno… A veces no me gusta cuando se hablan cosas de más, que no son verdad. Es por eso”, sentenció el crack del ‘Cacique’.