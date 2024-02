La bienvenida de Arturo Vidal en su regreso a Colo Colo tras más de 17 años no pasó desapercibida en casi todo el mundo, ya que diversos medios internacionales hicieron eco de su llegada en helicóptero y su caminata en caballo en el estadio Monumental.

Ante miles de hinchas, el ‘King’ volvió a pisar el terreno de juego que le hizo dar un salto en su carrera, pero poco se conocía de su viaje al interior de del helicóptero antes de aterrizar en el gramado del Monumental.

Sin embargo, ahora el canal oficial de Youtube de Colo Colo liberó el viaje aéreo del ‘Rey’ en su bienvenida y dejó algunas curiosidades, como también un breve pero ácido ‘chiste’ para el archirrival del ‘Cacique’, Universidad de Chile.

En las imágenes se como Arturo Vidal se sincera desde las alturas al comentar que “voy como un niño. Estoy muy nervioso, con cosas en el estómago, viendo que está lleno, que me están esperando es algo soñado. Desde ayer que no duermo bien, pero agradecido de la gente y Dios por tanto cariño”.

La emoción de los hinchas de Colo Colo

Así también fue consultado si se daba cuenta de la emoción que generaba en todos los hinchas de Colo Colo, a lo que Vidal respondió: “Va a llegar el momento en que me dé cuenta de todas estas cosas. En este momento no me doy cuenta”.

“Es un sueño que mucha gente quería que volviera. Que me reciban así, no sé si en otros países será igual, pero es algo histórico que va a quedar en la historia”, indicó.

La broma de Vidal para la U

Posteriormente fue el momento en lanzar algunos chistes y uno en específico para Universidad de Chile, al bromear con el estadio de los azules que aún no existe.

Fue uno de los acompañantes del ‘King’ quien comentó: “El estadio de la Universidad de Chile no se ve de acá arriba“, haciendo reír a todos los presentes en el helicóptero.

Fue ahí donde Vidal contestó: “No, ese no se ve. No hay”.

Revisa el video de Arturo Vidal en las alturas de Santiago en su bienvenida a Colo Colo