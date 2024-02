Este jueves, Colo Colo tiró la casa por la ventana para darle la bienvenida a Arturo Vidal en un Estadio Monumental repleto, que fue el escenario perfecto de una de las presentaciones más increíbles (y extravagantes) del fútbol chileno.

Tras un variado show musical, el ‘King’ llegó desde los cielos y aterrizó al medio de la cancha en helicóptero, para luego, ponerse la corona y la capa, subirse a un imponente caballo y dar la vuelta olímpica saludando a los hinchas albos mientras cabalgaba. Locura total en Macul.

Un momento para el recuerdo que no pasó desapercibido alrededor del mundo. Y es que a sus 36 años, el volante chileno sigue captando la atención de la prensa internacional, que quedó boquiabierta tras enterarse de cómo fue el recibimiento del bicampeón de América en el club de sus amores.

La Gazzetta Dello Sport no ocultó su sorpresa y con una serie de fotos de la presentación, destacó al ‘Cacique’.

“El club no se contuvo. El futbolista llegó al estadio en helicóptero, luego recorrió el terreno de juego a caballo, luciendo capa y corona. El mensaje, repetido en todos los canales del club, fue claro: El Rey ha vuelto a casa”, recalcó el medio italiano.

Por su parte, y siempre pendientes de Vidal y lo que lo rodea, el diario argentino Olé tildó de “insólita” y “extravagante” la bienvenida que preparó Colo Colo, aunque reconoció que fue “un show espectacular”.

“El Rey Arturo tuvo una entrada a lo grande a la cancha. ¡Lo hizo desde el aire! Mientras los hinchas coreaban su nombre, el veterano volante sorprendió a todos arribando a su presentación en helicóptero… Pero eso no fue todo. Además, Colo Colo tenía otra sorpresa. Es que Vidal dio una de las vueltas olímpicas más insólitas que se pueden dar en una presentación: ¡lo hizo arriba de un caballo! Con una corona y una capa en honor a su apodo”, relató el sitio web trasandino.

Entre otros medios que reaccionaron al momento del ‘King’, el portal deportivo 433, con sede en Países Bajos y oficinas en Estados Unidos, fue claro: “No hay mejor presentación que esta”.

Arturo Vidal arrived at his Colo Colo unveiling in a helicopter, before riding a horse dressed as a king, wearing a crown and holding a sword as he toured the pitch while greeting approximately 35,000 fans in Santiago, as he returned to the club after 17 years away pic.twitter.com/04ZDLHvybc

— Guardian sport (@guardian_sport) February 2, 2024