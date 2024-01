Colo Colo se encuentra celebrando la oficialización de manera formal de su nuevo DT, Jorge Almirón, quien llega tras renunciar a la banca de Boca Juniors tras caer en la gran final de Copa Libertadores ante Fluminense en el pasado 2023.

En una conferencia de prensa, el ‘Cacique’ presentó al nuevo encargado de hacer olvidar a Gustavo Quinteros y de llevar al equipo a protagonizar una respetable presentación en el certamen internacional.

No obstante, dentro de las tantas pregunta que se le realizaron a Almirón en su presentación, apareció una consulta por el astrólogo Giorgo Armas, que supuestamente ‘trabajó’ con él en el cuadro ‘Xeneize’.

Fue ahí donde Jorge aclaró el tema para evitar confusiones y fiel a su estilo, declaró que “yo podría decir que sólo hablo de fútbol. Es algo delicado. Este señor me lo sugirió un directivo de Boca, una cuestión de energía o cábala”.

“Lo llamé y hablé con él, hicimos un zoom y me saqué una foto. No tengo ninguna relación con esa persona. No lo conozco. Fue una comunicación telefónica y trascendió. Se habló mucho en Argentina y para salir a aclarar no tengo tiempo”, indicó.

Por último deslizó que “tengo que dedicarme a entrenar y más en estos clubes que salen tantas informaciones falsas. No hay ningún contacto”.

De esta forma, Jorge Almirón ya se viste de blanco y negro y comienza a dar sus primeros pasos como DT de Colo Colo en un 2024 que ilusiona al pueblo ‘albo’ con el retorno de Arturo Vidal. Habrá que ver cuales son los movimientos que podrían impulsar la llegada del ‘King’ al estadio Monumental.