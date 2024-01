El futuro del paraguayo Darío Lezcano en Colo Colo sigue siendo incierto. A pesar de ello, el atacante de 33 años mantiene contrato con el club y, este viernes, llegó a Santiago para sumarse a los entrenamientos bajo las órdenes de su nuevo entrenador, el argentino Jorge Almirón.

El delantero guaraní tuvo apenas escasos minutos en la pasada temporada y, aunque no fue tomado en cuenta por el DT en ese entonces, Gustavo Quinteros, con el apoyo de la directiva, el exjugador del Juárez de México finaliza su vínculo en diciembre de 2024.

“La temporada pasada fue mala para mí, no fue tan fácil, pero eso ya pasó. Me lesioné, me pasaron muchas cosas, pero seguía entrenando para ponerme bien. No tuve la oportunidad”, declaró en su llegada al aeropuerto.

No se sabe si Almirón lo tendrá considerado como una opción en el ataque tras la salida de Damián Pizarro o no, por lo que el exseleccionado paraguayo deberá jugarse sus cartas para convencer al técnico trasandino.

Respecto de su situación en el club, manifestó: “Ahí veremos, vengo con mucha ilusión y fuerza de hacer bien las cosas, dejar atrás el 2023”.