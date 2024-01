El presente y futuro de Jordhy Thompson pasa por una gran incertidumbre, luego de que el ‘polémico’ jugador de Colo Colo que busca hacer todo lo posible por dejar suelo nacional y arribar al fútbol ruso, en donde espera poder relanzar su carrera que se ha visto afectada por su propia culpa ante los casos de violencia intrafamiliar de los cuales ha sido protagonista.

Mientras eso sucede, el joven extremo de Colo Colo acaba de aparecer en un ranking en donde se ubica en la quinta posición a nivel internacional, sobrepasando jugadores de elevado nivel que juegan el Premier League.

Resulta que en un listado elaborado por Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES), el chileno es catalogado como el quinto jugador con mayor aceleración del mundo.

Para el ranking, CIES consideró 51 ligas en todo el orbe, en donde analizaron la explosividad de las carreras de los futbolistas en un rango de 10 metros con el balón dominado o en sus pies.

Quien lidera la nómina es el canadiense Theodor Corbeanu, del club Grasshoppers de Suiza, seguido en segundo lugar por el uruguayo Cristian Olivera de Los Angeles FC, y cerrando el podio aparece el alemán Florian Wirtz del Bayer Leverkusen.

En la cuarta ubicación se posiciona Harib Suhail del Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes, mientras que en la quinta posición emerge Jordhy Thompson.

Un nuevo reconocimiento que llega en un complejo momento para la carrera del joven atacante que busca una salida rápida a sus problemas intentando emigrar al fútbol de Rusia, para ser parte del FC Orenburg.

Most accelerations* (@Wyscout) per 90', U2⃣3⃣ players in 5⃣1⃣ top divisions 🌐

🥇 #TheoCorbeanu 🇨🇦 (#Grasshopper)

🥈 #CristianOlivera 🇺🇾 (#LosAngelesFC)

🥉 #FlorianWirtz 🇩🇪 (#Bayer04)

* With-the-ball runs of at least 10 meters

More exclusive ⚽️ stats 👉 https://t.co/P0Ohpx4eDz pic.twitter.com/n3GTW3CmT7

— CIES Football Obs (@CIES_Football) January 1, 2024