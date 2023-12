Arremetió contra Blanco y Negro. Arturo Vidal, figura de La Roja y un referente del Mundo Colo Colo, lapidó a la dirigencia del conjunto de Pedrero por el polémico viaje a Iquique a la final de la Copa Chile y apoyó el enojo de Maxi Falcón.

Recordemos que cinco futbolistas de la institución ‘alba’ debieron quedarse en el aeropuerto, sin poder trasladarse al norte, por una descoordinación entre la aerolínea y el club.

Maximiliano Falcón, Alexander Oroz, Darío Lezcano, Fabián Castillo y Matías de los Santos llegaron hasta el terminal aéreo y no pudieron embarcar por falta de pasajes.

Tras cartón, ‘Peluca’ descargó su rabia: “Si no quieren contar conmigo díganmelo de frente, uno empieza a pensar muchas cosas más allá de que estoy enojado, porque justamente jugadores como Fabián Castillo que no está considerado, Darío Lezcano que han tenido polémicas, entonces no sé si va por ahí conmigo”, reclamó.

El respaldo de Arturo Vidal a Maxi Falcón

Luego de enterarse de lo ocurrido, el ‘Rey’ respaldó públicamente el enojo del defensor uruguayo en una de sus transmisiones en Twitch.

“No le puede pasar a Colo Colo. Hace cuanto se sabía que iban a jugar en Iquique, entonces no vengan con que el último día no hay pasajes, no webeen. Las aerolíneas son como el culo, pero deben respetar a Colo Colo. Ni los árbitros ni las aerolíneas respetan ahora a Colo Colo”, expresó.

“Si a mí me pasa lo de Falcón, también los mando a la cresta. Me enojaría con Colo Colo, ¿cómo va a dejar pasar estas cosas? Es el más fuerte, el más popular, es como decir que le pase a Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Inter o Juventus. ¿Cómo se le van a quedar los jugadores abajo? No webeen”, complementó.

Finalmente, Vidal tuvo palabras para Daniel Morón: “Te quiero mucho, pero eso no se hace. Hay gente que trabaja en eso. Los jugadores solo deben estar centrados de estar en la cancha, esas excusan no deben darlas”.

“Muy mal, que no vuelva a pasar. Ni a Rodelindo le pasaba, cuando fuimos a Arica no nos pasó y le va a pasar a Colo Colo”, cerró.