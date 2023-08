Verónica Bianchi fue apuntada en el centro de la polémica tras esbozar una dura crítica en contra de Maximiliano Falcón. Sus dichos, que apuntaron al defensor de Colo Colo como ‘un personaje’, generaron todo tipo de ronchas.

De hecho, el tema escaló hasta llegar a los ojos de Florencia Pouso, esposa del futbolista, que emplazó indirectamente a la comunicadora por las palabras en contra de su cónyuge.

“¿Se creó un personaje y se la tiene que aguantar? Qué poco profesionalismo de algunos/as periodistas“, dijo la mujer uruguaya.

Tras aquel contexto, Bianchi tomó la palabra en su podcast Mediapunta para referirse a sus agotadores días luego de haber sido hostigada en redes sociales por los hinchas albos.

“Di una opinión. Más allá de decir que Falcón fue clave para que Católica no empate en los últimos minutos y clave ante Antofagasta, cuando Colo Colo estaba por descender, dije que me parecía que se había creado un personaje y que se tenía que hacer cargo de eso“, puntualizó.

A su vez, la periodista y rostro de TNT Sports defendió su derecho a opinar libremente, argumentando que “hay una sociedad quizás muy sensible, que malinterpreta y saca de contexto constantemente las cosas que uno dice en la televisión o a los futbolistas”.

“A todo el mundo le pasa cuando tiene un trabajo expuesto. Asumo que tengo un trabajo expuesto y me tengo que hacer cargo de cuando me alaban y cuando me critican“, agregó, para luego aclarar su opinión.

“Me dicen que yo estoy defendiendo a Católica, nada que ver. (…) Todos tenemos derecho a opinar. Mientras las cosas se hagan con respeto, no hay ningún problema. Puedes venir a decirme ‘yo no pienso como tú, que creo que Falcón no es un personaje’. Para mí, ser un personaje no es malo”, sostuvo.

Entre todo el análisis, Verónica Bianchi concluyó señalando que “a lo que voy, es que es una sociedad tan poco tolerante que uno no puede pensar distinto a otro. Estamos mal”.