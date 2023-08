En enero de 2023, el paraguayo Darío Lezcano fue presentado auspiciosamente como la nueva carta de gol de Colo Colo. Siete meses después, su panorama no es nada alentador: poca participación, lesiones e incluso, ganarse el estatus de ‘cortado’ en las nóminas del DT que lo trajo al fútbol chileno: Gustavo Quinteros.

Más allá de lo deportivo, la exesposa del actual futbolista albo, Lilian Fredes, reveló que recibió amenazas del paraguayo, todo esto, en medio de un oscuro panorama personal.

Según detalló a AS Chile, todo esto parte de su disconformidad por la pensión alimenticia que el delantero entrega a sus hijos.

“Me daba 800 dólares hace seis meses. Entonces yo dije ‘ya’, estaba cansada y todo, y el jueves pasado cerramos por 3.500 dólares, porque tenemos seis hijos”, contó la mujer.

Posteriormente a eso, ella y Lezcano llegaron a acuerdo, instancia donde apareció la primera amenaza. “Yo firmé lo que tenía que firmar y tuve que darle la camioneta que era de los dos. Él me dijo ‘si yo te doy el dinero, tú me vas a dar la camioneta’“, dijo.

En esa línea, Lilian Fredes dejó en claro que ella no buscaba conflicto alguno, pero que también, sentía miedo de Darío Lezcano.

“Él tiene muchas amistades y yo tenía miedo de que me mandara a hacer algo. Él me enviaba las amenazas por teléfono y me decía que iba a comprar a toda mi familia. Y fue así. Le tuvo que pagar a muchos para que se pongan en mi contra”, confesó.

Ahondando en sus emociones, la exesposa del actual jugador de Colo Colo analizó el actual momento futbolístico del atacante paraguayo en Chile.

“Sé que él es buen jugador y no es porque yo sea su ex esposa. Ahora, no sé cómo él me va a tildar, cómo se va a referir de mí, de seguro como la mamá de sus hijos, pero él es un buen jugador y no sé qué le está pasando. A lo mejor es porque tenemos este problema, pero él ya venía así“, cerró.