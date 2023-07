Darío Lezcano, delantero de Colo Colo, dejó en claro sus intenciones de irse de la tienda alba por el nulo protagonismo que tiene en el ‘Cacique’.

En la previa del encuentro de los albos ante Huachipato por la fecha 19 del Campeonato Nacional, el paraguayo se refirió a los rumores sobre una eventual salida a Emelec de Ecuador.

Los ‘eléctricos’ querían el préstamo del atacante, pero desde Colo Colo les cerraron las puertas para no perder opciones en el ataque para el técnico Gustavo Quinteros.

Decisión que no le gustó a Lezcano, quien confirmó una cita con Blanco y Negro donde manifestó su deseo de partir del Monumental.

“Ayer hablé con Daniel Morón y Alfredo Stöhwing. Yo me quiero ir, el profe dijo que no me va a tener en cuenta. Mañana podría tener una respuesta de si me voy o no”, comentó el paraguayo.

“Yo quiero jugar, así que estamos viendo la posibilidad de que me pueda ir. Yo me quiero ir”, insistió Darío Lezcano.

Por último, el guaraní las emprendió contra el técnico de los albos, asegurando que ha mentido al decir que lo ha marginado de los últimos partidos por problemas físicos.

“Según él yo no estoy físicamente al cien, pero eso no es cierto”, lanzó Lezcano.