El ex mediocampista Jorge Valdivia salió a respaldar al plantel de Colo Colo, tras el provocativo lienzo que colgó la hinchada en la previa al duelo con Ñublense

Los hinchas de Colo Colo decidieron manifestarse en contra del plantel albo en la previa del duelo con Ñublense, por el Campeonato Nacional 2023, y lo hicieron colgando un provocativo lienzo.

“¡Defiendan con gloria esta camiseta. Jugadores mediocres!”, rezaba el paño colocado por la parcialidad del ‘Cacique’ en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, en clara referencia a los futbolistas de Gustavo Quinteros.

Frente a esto, el ex mediocampista Jorge Valdivia -que defendió la camiseta colocolina- sacó la voz y lo hizo respaldando a la plantilla del ‘popular’. Condenó lo realizado por la hinchada alba.

“Es muy fuerte igual, porque mediocre es alguien que no tiene talento, pero en Colo Colo hay jugadores con talento, como Brayan Cortés, Óscar Opazo, entre otros. Apelar a la palabra mediocre me genera mucho ruido, porque no considero que el club tenga jugadores mediocres”, indicó en su rol de comentarista en radio ADN.

Quienes se sumaron a la discusión fueron Jean Beausejour, también exfutbolista del ‘Cacique’, y el periodista deportivo Danilo Díaz.

“La forma de manifestarse de la barra de Colo Colo siempre había sido a través de las pifias y los cánticos, principalmente, pero no había visto algo como lo del lienzo”, comentó el dos veces mundialista con La Roja.

En tanto, el comunicador dijo respecto al lienzo que “es lo que hay, Colo Colo tiene un plantel discreto, los jugadores juegan de acuerdo a lo que pueden nomás. Los hinchas que escriben eso lo ven desde la historia del club”.

En esta temporada, Colo Colo quedó eliminado tempranamente de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, mientras que en el Campeonato Nacional se encuentra en la séptima posición con 27 puntos, a ocho del líder Cobresal.

Blanco y Negro mediocre

Cuerpo Técnico mediocre

Jugadores mediocres 😠 pic.twitter.com/GrPv40LLn0 — Juan Zurdo Albo 🤟 (@juanrrpp) July 26, 2023