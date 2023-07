La eliminación de Colo Colo en los playoffs de Copa Sudamericana, caló hondo en el ‘Cacique’, quienes se habían planteado por lo menos, alcanzar los octavos de final de la segunda mejor competencia a nivel de clubes en Conmebol.

Lo cierto es que cayeron goleados por el colista del Brasileirao, América Mineiro, quienes le propinaron un contundente 5 a 1 y los dejó sin competencias internacionales para el conjunto ‘popular’.

Tras esto, una oleada de críticas y comentarios han llegado hasta la institución alba, sobre todo apuntando a Gustavo Quinteros y su planteamiento para encarar la vuelta de la ronda de 16vos ante el conjunto brasileño.

Ahora, Juan Cristóbal Guarello, utilizó su programa La Hora de King Kong, para arremeter contra el estratega de Colo Colo y enfatizar que los refuerzos que trajo hasta Pedrero, no han sido lo que se esperaba y no han estado a la altura de lo que necesita el equipo.

En sus declaraciones, el informador detalló que “es raro como argumenta Quinteros, porque dice no tuvimos jerarquía, como si estuviera detrás de la reja, como si él fuera el tipo que está ahí mirando el partido y no que él armó el equipo, no que él trajo a los 26 jugadores que ha traído”.

“La mayoría están en la tribuna, en la banca o en casa”

“Trajo una cantidad de extranjeros que la mayoría están en la tribuna, en la banca o en su casa. Como si los errores fueran de otros y no de él, como si los errores fueran colectivos”, indicó.

Así también, apuntó que “sí, hay una culpa de los jugadores evidentemente, la incapacidad de reacción en la cancha al no revelarse ante el escenario adverso (…), pero hay una responsabilidad del entrenador”.

“Los campeonatos se empiezan a ganar o perder con la conformación del plantel y Colo Colo lo hizo mal”, sentenció.

Por último, también se refirió a la postura del estratega con la directiva del ‘Cacique’ cuando no le traen a los jugadores que el mismo solicita.

Con relación a esto, Guarello deslizó que “él es muy restrictivo cuando pide jugadores, es muy específico y si no se los traen el plan B en Colo Colo no resulta”.

“Cada vez que tiene un problema manda un recado por la prensa, presiona a través de la prensa a los dirigentes y a los jugadores“, finalizó.

