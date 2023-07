Colo Colo se encuentra remando contra las dificultades en el inicio del segundo semestre. El duro golpe que significó quedar eliminado de Copa Libertadores, fue un revés que no contemplaban en un grupo ‘accesible’.

Lo cierto es que aún están compitiendo a nivel internacional en Copa Sudamericana, donde el martes pasado dieron el primer golpe para seguir en carrera en el segundo torneo más importante a nivel de clubes en Conmebol.

Sin embargo, el ‘Cacique’ podría sufrir un nuevo y fuerte golpe a fin de año, ya que Gustavo Quinteros se sinceró en el programa de Youtube, Media Punta, en donde apuntó que si no logran un objetivo de los que tienen trazados, su continuidad en la banca de Colo Colo podría verse complicada.

En sus palabras, el DT del cuadro ‘albo’ detalló que “yo no pongo una fecha para renovar. Pero como entrenador no quisiera, y supongo que los directores tampoco quisieran que yo continúe, si no clasificamos a Copa Libertadores”.

Así también, reveló el motivo por el cual saldría del ‘Cacique’ en caso de no cumplir con el objetivo principal de la temporada.

“La ambición que tengo como entrenador es participar y dar un paso más“, sentenció.

Por otra parte, complementó lo señalado con lo ocurrido en la presente temporada, en donde destaca que no se logró la misión trazada a comienzo de año.

Con relación a esto, deslizó que “este año fue complejo, el cuerpo técnico y los directores pensábamos que manteníamos el equipo del 2022, incorporábamos un jugador por línea y se iba a mejorar internacionalmente. Pero no pudimos”.

“Hubo jugadores que se quisieron ir, el club quiso retenerlos, otro se fue rompiendo contrato y no pudimos encontrar sus reemplazos“, indicó.

Por último, destacó dos figuras de su plantel que están recobrando la confianza en el juego: “Ahora Carlos Palacios y Gil están mejorando. Varios de los que llegaron pueden dar más, para conseguir el objetivo deportivo”.

Cabe destacar que actualmente Colo Colo se encuentra ubicado en la octava posición del Campeonato Nacional, a 6 unidades de los puestos de Copa Libertadores, pero también tiene un partido menos, por lo que podría escalar en el torneo chileno.

Ahora se enfrentarán ante O’Higgins de Rancagua en el estadio Monumental este sábado 15 de julio a contar de las 12:30 horas.

Revisa parte de la entrevista a Gustavo Quinteros en el programa Media Punta de Youtube