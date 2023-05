No encontró la vuelta y le llovieron críticas. El desempeño de Gustavo Quinteros en la banca de Colo Colo ante Boca Juniors dejó mucho que desear para los hinchas albos y así se hizo sentir durante y después del cotejo.

La nula respuesta del Cacique ante un Boca que aprovechó su jerarquía y los errores para vencer sin apelación en Macul, colmó la paciencia de los simpatizantes locales en redes sociales.

Referente a ello, el DT de los albos declaró que, en Colo Colo, “no tenemos jugadores que están preparados para jugar todavía. Los cambios no eran como para mejorar un rendimiento”. Y tú, ¿qué opinas?

— Darío P. Sanhueza De la Cruz (@DarioPat) May 4, 2023

Da pena la negligencia de Quinteros en no reaccionar NUNCA! A pesar de síntomas obvios y advertencias en el juego. Libertadores no es el torneo nacional, acá TIENES que reaccionar en 90 minutos! Se dejó estar, hizo desesperarse al equipo, no le dio un rumbo, y desgastó a muchos

— Rodrigo Torres León de la Barra (@rtorres11) May 4, 2023