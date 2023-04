El empate de Colo Colo en su debut en Copa Libertadores ante Deportivo Pereira (1-1) dejó sensaciones más amargas que conformistas para los hinchas albos. A la hora de encontrar posibles culpables del revés del ‘Cacique’ en Colombia, se repiten dos nombres: Leandro Benegas y Fabián Castillo.

El desempeño de ambos delanteros en el estreno copero del equipo chileno en la competición más importante a nivel de clubes en Sudamérica fue blanco de ácidas críticas, más aún, considerando que Benegas y Castillo ingresaron al partido desde la banca de suplentes.

En un terreno difícil como el que ofreció el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, se esperaba que los dos agentes ofensivos fueran un aporte a la oncena de Colo Colo.

Para los fanáticos albos no fue así e incluso, apuntan a Gustavo Quinteros por haber ordenado el ingreso de los mencionados futbolistas en el duelo.

Puta que rabia esos cambios qls de Quinteros, Benegas y Castillo, cuál de los dos más malo. No aguantan, no meten, no corren: NADA! 🖕🏻#VamosColoColo #LibertadoresxCHV pic.twitter.com/zWpIVqzFru

— Fran Cisco (@_ag2res2or_) April 6, 2023