Los ánimos en Colo Colo no están bien tras sufrir una clarísima derrota a manos de Coquimbo Unido, más aún, en condición de local. En tal sentido, Gustavo Quinteros ahondó, en conferencia de prensa, la mala presentación de los albos en el Monumental.

Precisamente, el DT albo desglosó y le restó importancia al triunfo de Coquimbo, señalando que “el rival aprovechó los errores, no hizo mucho más y nosotros no pudimos concretar las muchas situaciones que creamos, sobre todo en juego aéreo, porque era un partido para más goles. Nosotros no los pudimos hacer y ellos sí”.

“Hicieron los goles aprovechando que nos equivocamos muy tontamente, tuvimos otra vez muchos errores que por ahí era posible que pueda volver a suceder con estos altibajos que tenemos”, agregó al respecto.

Por otra parte, Quinteros analizó el rendimiento de sus pupilos ante el elenco ‘pirata’.

“Cuando todavía no tienes continuidad con los mismos jugadores, tienes que estar cambiando todo el tiempo, tienes que estar inventando posiciones porque te faltan uno o dos jugadores y cometes errores muy infantiles, cometimos errores muy tontos”, dijo.

Finalmente, al ser consultado sobre cómo encontrar una mejora al desempeño de Colo Colo en el Campeonato Nacional, Gustavo Quinteros puntualizó que “hay que tener todos los jugadores a disposición, para empezar a formar un equipo que no sufra tantos cambios por distintas circunstancias”.

“Todavía no puede debutar uno de los refuerzos, entonces estamos en una situación donde hay que tener paciencia y trabajar mucho“, finalizó el DT del vigente campeón de Primera División.

Y si a trabajo se refiere, el ‘Cacique’ deberá prepararse para mejorar su imagen ante Magallanes. Eso sí, el duelo podría ser suspendido por la ANFP, dado que el equipo del ‘Manojito’ podría pedir la reprogramación del duelo si es que avanza en su llave de Copa Libertadores frente al Always Ready.