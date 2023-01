En el horizonte de Juan Martín Lucero aparece una nueva opción, en caso de no querer seguir ligado a Colo Colo y de no concretar su arribo a Fortaleza en el Brasileirao.

Juan Martín Lucero ha protagonizado varias portadas en los últimos días, luego de su intento frustrado de salir de Colo Colo al Brasileirao, tras la oferta que se truncó de Fortaleza por el ariete de Gustavo Quinteros.

Eso sumado a la inminente llegada de Leandro Benegas al ‘Cacique’, el ‘Gato’ Lucero tiene que comenzar a definir su futuro y entre esa incógnita, apareció un nuevo interesado para quedarse con los servicios del delantero argentino.

Según revela el medio español el Diario de Cádiz, el club de aquella ciudad está muy enfocado en lo que pueda ocurrir con Lucero, a quien tienen catalogado como prioridad para reforzar la delantera del ‘Submarino Amarillo’.

En lo redactado en las páginas del medio ‘hispano’, se revela que “en el Cádiz CF gusta la rapidez con la que Lucero se desenvuelve dentro del área, su capacidad para el remate, su olfato de gol. No destaca por su altura (1,79) pero va bien de cabeza”.

“La de Lucero se trata de una de las varias opciones que barajan en el club del estadio Nuevo Mirandilla. Podría ser su última oportunidad de dar el salto al fútbol europeo”, indicaron.

No obstante, desde el club español reconocen lo complicado que podría ser buscar la salida del atacante de Colo Colo, al detallar que “la operación para que Lucero llegase al Cádiz CF no sería nada fácil. El jugador se ha declarado en rebeldía y no se ha presentado a los entrenamientos para intentar forzar su salida”.

Por último, también reconocen que no son el único equipo que tiene en la mira al actual goleador del plantel de Gustavo Quinteros, al sentenciar que “su club se mantiene firme y defiende el contrato que une a ambas partes. El nombre de Lucero suena para unirse al fútbol brasileño, aunque no pueden descartar otras posibilidades”.

Sin dudas, el interés del Cádiz por Lucero, podría despertar el encantó europeo en el ariete del cuadro ‘popular’ en la búsqueda de un fútbol de mayor nivel a comparación de lo que se puede encontrar en el campeonato nacional.

Informaciones que solo se definirán dependiendo de la postura y determinación que tomen ambas partes, tanto Juan Martín Lucero, como la dirigencia de Blanco y Negro.