Colo Colo y Universidad Católica dieron todo un espectáculo, este martes, en el Estadio Monumental. Un enfrentamiento de alto nivel que no tuvo relación con el marcador final (0-0), pero que dejó buenos momentos y que contó con vértigo de principio a fin.

A pesar de que las opciones de gol más claras las tuvo el ‘Cacique’, el espectacular nivel defensivo, tanto de Emiliano Amor como de Maximiliano Falcón, fue uno de los puntos más altos del ‘clásico’. Tras el pitazo final, el zaguero uruguayo, elegido la figura del encuentro por anular a Fernando Zampedri (principal amenaza de la ‘UC’), se refirió a su gran rendimiento.

En ese sentido, el ‘Peluca’ reveló la fórmula que usó para sacar del partido al delantero argentino, detallando que el impecable y a la vez permisivo arbitraje de Roberto Tobar fue clave para ir desgastando al ‘Toro’ en cada uno de los duelos.

“Él se carga en mi zona. Le dije a Emi (Amor) que me lo dejara, ya que en el forcejeo debía perder energía. Roberto dejó jugar, fue de ida y vuelta, y no pudo hacer mucho”, explicó Falcón, en diálogo con TNT Sports.

El defensor charrúa, además, enfatizó en que, “a los dos minutos” de cotejo, se dio cuenta que su estrategia podía funcionar: “Cuando hubo una jugada con Isla, Roberto no cobró y ahí le dije a Emi que me dejara a Fer para estar arriba, que se sintiera incómodo y no hiciera diagonales”.

Respecto del resultado y el partido en sí, el ex Rentistas de Uruguay exteriorizó su conformidad por el nivel mostrado por los dirigidos por Gustavo Quinteros.

“Creo que sí fuimos protagonistas, por lejos. En el primer tiempo no llegaron y en el segundo, por ahí, apuramos a los laterales. La idea de ellos fue inteligente al calmar el juego. Hicimos un buen partido, estuvimos cerca y ellos jugaron bien”, analizó.

Cabe consignar que, tras la igualdad, Colo Colo quedó a un triunfo de levantar su estrella n°33, lo que podría darse en su próximo desafío, este domingo, ante Curicó Unido en el recinto de Macul. Falcón confía en que así sea y lanzó una promesa a los hinchas albos: “El partido que viene vamos a salir campeones”.