Este jueves, Colo Colo volverá a saltar a las canchas para recibir a la Unión Española por una nueva jornada del Campeonato Nacional, un duelo que estará enmarcado por el aumento del aforo del Estadio Monumental.

En conferencia de prensa, el lateral del ‘Cacique’ y uno de los inamovibles para Gustavo Quinteros, Óscar Opazo, exteriorizó su felicidad por la decisión de Estadio Seguro y adelantó lo que será el duelo contra los hispanos.

“No es lo mismo jugar con 10 mil que con 37 mil personas. Va a ser una linda fiesta. Se siente el apoyo de nuestra gente. Cuidemos nuestra casa y cuidemos el Monumental”, sostuvo el ‘Torta’.

Respecto de las opciones albas ante el elenco de colonia, considerando que la última presentación de Colo Colo en el torneo fue una derrota en manos de Unión La Calera, el defensor oriundo de Concón aseguró que “el equipo no está confiado para nada” y que han trabajado para corregir algunos errores tácticos.

“Para ser sincero, en el último partido creo que no merecimos perder. Revisamos las imágenes y cometimos errores puntuales, está claro que no podemos volver a cometerlos”, recalcó el ex futbolista de Santiago Wanderers.

Sobre el parón que tuvieron los clubes nacionales este fin de semana tras las elecciones del plebiscito, Opazo manifestó que “estos días sin fecha nos sirvió para recuperar jugadores y eso es positivo para el equipo, es importante que estemos todos de cara a la recta final”.

Antes de finalizar, el referente del combinado metropolitano evadió referirse a su situación contractual: “El foco principal es el campeonato y estas fechas. Después, a fin de año, uno se sentará a conversar del contrato”.