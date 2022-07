El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, respiró optimismo y confianza este viernes a poco menos de 48 horas del Superclásico ante Universidad de Chile, a disputarse a las 13:30 horas de este domingo 31 de julio en el Estadio Fiscal de Talca.

El estratega argentino-boliviano aclaró de entrada no sentirse presionado para el ‘derbi’ con los azules, válido por la fecha 20 del Campeonato Nacional, apuntando que mira el duelo enfocado en que sus pupilos jueguen bien y se consoliden en lo más alto de la tabla.

“No siento presión, siento motivación, ganas de entrar a la cancha y dirigir este partido. Lamentablemente va a haber poca gente -7.000 hinchas y solo de la U-, sería lindo jugar estos clásicos con todo el público. Estamos motivados todos, tengo que transmitir esto a los jugadores. Desde el ‘arengazo’ de hoy y el haber entrenado bien esta semana, estamos bien preparados para enfrentar este partido y jugar bien”, expresó en rueda de prensa.

“Entiendo que para toda la gente, nuestros hinchas, es algo especial, pero como profesional, es un partido que vale tres puntos, vamos a entrar con todo, para ganarlo y superar al rival jugando bien“, añadió.

Además, el otrora seleccionador de Ecuador y Bolivia evitó profundizar sobre el oponente y ‘archirrval’. “Lo más importante para nosotros es nuestro equipo y plasmar la idea de juego de la mejor manera”, dijo.

Quinteros y el ‘arengazo’ en el Monumental: “Me sorprendió de una forma maravillosa”

El técnico del ‘Cacique’ también se refirió al espaldarazo que recibió este mediodía su plantel por parte de la hinchada. Cerca de 14 mil fanáticos albos se dieron cita en el recinto de Pedrero para apoyar al equipo en el tradicional ‘arengazo’.

“Me sorprendió de una forma maravillosa, no lo había vivido. No tuvimos el tiempo para organizar una parte del entrenamiento, no sabía cómo iba a ser todo. Fue muy motivador”, señaló.

“Esto que hace la gente te compromete mucho más. Los jugadores aún más, entrenan al cien por cien. Esto que hizo la gente hoy fue maravilloso, me motivó mucho más”, complementó.

Para finalizar, Quinteros realizó un sentido llamado a los barristas, luego de los desórdenes ocurridos en Rancagua en la previa y durante el duelo con Audax Italiano.

“Pedirles nuevamente a ese grupo, que son muy poquitos, que cometieron errores que nos pudieron perjudicar, que no lo vuelvan a hacer”, finalizó.