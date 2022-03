Pablo Solari, exterior derecho de Colo Colo, no escondió su alegría por la clara victoria de los albos por 4-1 sobre Universidad de Chile, en el Estadio Monumental por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2022, afirmando que “hoy nos salió todo de manera increíble”.

El ariete fue la figura de la brega en Pedrero. Fue un constante dolor de cabeza para la zaga azul y específicamente para Marcelo Morales, su marca este mediodía en Macul. Además, fue clave en el 2-0 marcado por Gabriel Costa.

“Veníamos mal en los últimos partidos, no se nos habían dado las cosas, pero hoy nos salió todo de manera increíble”, expresó de entrada el argentino.

“Gustavo (Quinteros) me pide que me juegue el mano a mano, el uno contra uno, me falta afinar algunas cosas, el último toque y el día que lo haga, podré asistir mejor a mis compañeros”, agregó.

Respecto a las críticas recibidas recientemente por su irregular rendimiento en el arranque de temporada, el ‘Pibe’ dijo que “no le doy bola a esos hinchas (que critican), mis compañeros me dan confianza. Soy muy autocrítico, en los partidos anteriores no anduve bien, y hoy me faltaron varias terminaciones, sino creo que hubiéramos hecho más goles”.

“No me afectó (lo del América), mi cabeza estaba acá en Colo Colo siempre. Lo hablé con Gustavo, le dije que mi cabeza estaba 100% acá, es un club que aprecio mucho, eso que salió (que se iba) era más por mi representante” complementó.

Para finalizar, el jugador de solo 20 años explicó el andar albo en este 2022, apuntando que “arrancamos bien la pretemporada, creo que luego nos caímos un poco, pero después varios jugadores nos caímos, entre ellos yo y me hago responsable. Yo siempre trabajo al máximo, doy todo para mejorar, siempre doy todo por este equipo, pero a veces las cosas no salen muy bien o como uno quiere”.