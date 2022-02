El ariete cordobés indicó que la opción de llegar a Macul no se concretó porque desde Boca Juniors no le dieron prioridad a su salida.

Tras la salida de Iván Morales, quien partió al Cruz Azul de México, la dirigencia alba estuvo interesada en contratar lo servicios de un exdelantero de Boca Juniors.

Se trata del atacante Wanchope Ábila, que tras un paso por el DC United de la MLS en la última temporada, finalmente fue comprado por Colón de Santa Fe por un valor de 1.5 millones de dólares.

Eso sí, esto no es lo que está haciendo noticia por este lado de la cordillera, sino más bien el hecho de que el ariete argentino haya reconocido que este verano estuvo próximo a firmar por Colo Colo.

Esto último fue reconocido por el mismo jugador en su presentación en el club trasandino, donde aclaró que la opción no se concretó porque Boca Juniors no agilizó la respuesta.

“No era una decisión mía, porque la verdad lo de Colo Colo no se dio porque en Boca nunca respondieron, no porque yo no haya querido”, indicó el cordobés según consignó SportsCenter.

“La propuesta seducía. Obviamente uno sabe en la situación que está el país y cómo está el tema de la moneda. Cualquier país de afuera seduce”, agregó.

De acuerdo a las palabras del deportista, el traspaso no se concretó porque el elenco ‘xeneize’, aparentemente, no le dio prioridad su salida y esto obligó al DT Quinteros a buscar otro jugador.

“Entonces ese no era el inconveniente, el tema era la salida. Todo se fue dilatando y obviamente los clubes tienen una urgencia, el entrenador quería contar con todos lo ante posible. El estaba en todo su derecho en buscar otro porque en Boca nunca hubo respuesta, concluyó.

Por último, cabe mencionar que Colo Colo finalmente contrató a Juan Martín Lucero, quien se estrenó con un gol ante Everton de Viña del Mar en el inicio del Campeonato Nacional 2022.