Indignados. Así reaccionaron los hinchas de Colo Colo luego que la ANFP oficializara la realización del duelo entre Audax Italiano y el ‘Cacique’ esta tarde, pese al brote de covid-19 que ataca al elenco de Pedrero.

Los fanáticos ‘albos’ se tomaron las Redes Sociales con mensajes contra el ente rector del balompié chileno, especialmente, porque la Seremi de Salud de la RM le envió a cuarentena a prácticamente todo su plantel profesional.

En específico, la ANFP respondió de manera negativa a la solicitud del cuadro colocolino de reprogramar el enfrentamiento acusando una vulneración de la “justicia deportiva”.

“Con respecto a la solicitud realizada por Colo Colo para suspender el partido ante Audax Italiano a disputarse este jueves 28 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, el directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ha decidido ratificar la realización de dicho encuentro, en coherencia con las bases del Campeonato Nacional Planvital 2021 que fueron aprobadas en el Consejo de Presidentes”, publicaron.

La fanaticada del ‘Popular’ no se guardó nada: acusó una conspiración contra su equipo y hasta fustigó el hecho de que, probablemente, deban encarar este compromiso con jugadores hasta infantiles.

“Van a hacer jugar a niños de 15 años porque o si no los otros dos grandes van a llegar llorando”, “Vergüenza niños jugando con viejos de 30”, “Si Católica sale campeón, será sólo porque al Colo lo quisieron bajar”, “si un niño de Colo Colo se fractura al trancar con un jugador de Audax que tiene un físico totalmente distinto la @ANFPChile se hará cargo de su carrera?” y “Fútbol profesional sin jugadores profesionales”, fueron algunas de las quejas.

Recordemos que Colo Colo es el líder del Campeonato Nacional con 55 puntos, cinco más que Universidad Católica. Audax, su rival de esta tarde, es tercero con 45. El duelo está pactado desde las 18:00 horas en El Teniente de Rancagua.

váyanse a la conchasumadre irresponsables de mierda, van a hacer jugar a niños de 15 años porque o si no los otros dos grandes van a llegar llorando.

SI LOS CABROS TERMINAN CON COSAS PSICOLÓGICAS O FÍSICAS QUIERO PENSAR QUE USTEDES SE PONDRÁN CON TODA LA PLATA NO? ACÁ NO ES LA SUB 21, 19 o 18, LITERAL TODAVÍA SON ADOLESCENTES E INCLUSO NIÑOS. INOPERANTES QLOS

— Seba Salas (@SebaSalass182) October 28, 2021