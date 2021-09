Tras obtener el bicampeonato de Copa Chile, este domingo, frente a Everton, Colo Colo sigue trabajando en suplir las bajas de Martín Rodríguez y Nicolás Blandi.

El ‘Cacique’, que marcha líder en el Campeonato Nacional, no ha podido reforzarse de cara a la segunda rueda del torneo y trabaja contrarreloj con el objetivo de sumar caras nuevas en la zona ofensiva.

El reemplazante del ‘Tin’ es lo más urgente para la directiva y el propio Gustavo Quinteros. El extremo formado en Huachipato fue vital en el arranque de la temporada 2021 y su partida a la Superliga de Turquía, significó un dolor de cabeza para el estratega ‘albo’, quien no ha podido suplirlo de la manera que él desea.

De esta manera, desde Brasil aseguran que Colo Colo habría presentado una oferta formal a Corinthians para hacerse con los servicios de Ángelo Araos.

Así lo reveló la periodista brasileña Luiza Oliveira, quien aseguró que “es un préstamo de un año con opción a compra. El club estaba interesado en la transacción, pero ahora quieren negociar el valor”.

O Corinthians recebeu uma proposta oficial do Colo Colo, do Chile, por Angelo Araos. Empréstimo de um ano com opção de compra. O clube se interessou pela transação, mas quer negociar o valor e tá esbarrando no desejo do empresário

— Luiza Oliveira (@lu_oliveira1) September 5, 2021