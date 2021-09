Una vez más, Talca volvió a ser tierra sagrada para Colo Colo y Pablo Solari. El delantero argentino convirtió el primer gol de la victoria 2-0 de los ‘albos’ frente a Everton en la final de la Copa Chile 2021.

Una anotación que recuerda a la convertida hace siete meses atrás en el mismo estadio, cuando el ‘Pibe’ anotó el solitario tanto en el partido que salvó a los ‘albos’ del descenso ante Universidad de Concepción. Esta vez, volvió a hacer historia, pero para levantar el decimotercer título del certamen nacional.

La joven promesa del ‘Cacique’ no escondió su orgullo tras levantar su primer trofeo en Chile, donde de paso, también agradeció a Gustavo Quinteros en una conversación post-partido con la transmisión oficial.

“Siempre le agradecí a él (Quinteros) y al cuerpo técnico. Confiaron desde que llegué”, reveló Solari, agregando que “esta parece que es mi cancha. Me dijeron que hiciera lo mismo”.

El trasandino no pudo contener las lágrimas de emoción y confesó lo duro que ha sido estar lejos de su familia. “Los extraño mucho. Los llamé y no pude ni hablar. Me largué a llorar apenas los vi en la videollamada, pero todo el cariño que me da la gente, me hace sentir como en casa. Estoy eternamente agradecido”, manifestó.

Respecto de su continuidad en las huestes de Colo Colo, Solari reveló eufóricamente sus intenciones, señalando que “me quedaría toda la vida acá, pero depende de muchos factores. Vamos a disfrutar de acá a diciembre”.

“Colo Colo me cambió la vida. Agradezco a los dirigentes y a todos los que confiaron. No me salían las cosas, pero la perseverancia me llevó a estar donde estoy. Le agradezco a todo el mundo”, agregó.

La obtención del bicampeonato ‘albo’ en la Copa Chile llenó de alegría al argentino y la patrulla juvenil. El ‘Pibe’ sacó la voz y sentenció: “Fuimos mejor equipo. Somos el mejor equipo de Chile y lo vamos a seguir demostrando en el torneo. Tenemos lo que ninguno tiene”.