Este jueves a través de una carta que escribió el defensor Felipe Campos y que publicaron en las redes sociales de Colo Colo se oficializó la salida del jugador.

“Quizás no fue como quería terminar esta hermosa aventura que me enseñó mi padre, mis hermanos y mi familia, pero me voy feliz”, inició el defensor.

El jugador de 27 años llegó en 2016 a Macul y estuvo 5 años donde salió campeón del campeonato nacional y de Copa Chile, aunque también vivió momentos delicados como luchar por mantener la categoría.

“Me quedo tranquilo con que siempre fui feliz cuando entrenaba con mis compañeros a los cuales considero como mi segunda familia, siempre les entregaba alegría, siempre ayudé y traté de llevar a Colo Colo donde merece estar: en lo más alto”, añadió Campos.

“¡Te amo Colo Colo, siempre serás mi eterno campeón!”, finalizó el defensor.

Puedes ver la carta completa aquí: