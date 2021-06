El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, reconoció que San Lorenzo lo contactó para hacerse cargo del equipo.

Tras la victoria de los albos sobre Deportes La Serena, el entrenador fue consultado por TNT Sports sobre este supuesto interés, y sin darle vueltas al asunto reconoció la oferta del cuadro trasandino.

Sin embargo, Quinteros aclaró que está muy cómodo en Colo Colo y su objetivo es lograr clasificar a una Copa Libertadores.

“Sí, es verdad. Hay un intención de una gente que me llamó, pero yo estoy trabajando. Estoy muy cómodo y contento en Colo Colo. Tengo contrato hasta diciembre, y yo pienso esta temporada hasta diciembre, de tratar de estar acá y poder formar un equipo competitivo que pueda conseguir los logros. Así que ese es mi objetivo ahora”, dijo.

“Hay una propuesta, averiguaron mi situación contractual. Me siento orgulloso y me motiva mucho más para seguir, pero tengo contrato con Colo Colo, estoy tranquilo, feliz. Todos tenemos aspiraciones. Ojalá que a mitad de año podamos seguir creciendo como equipo y llegar a diciembre festejando con toda la gente el logro de, al menos, clasificar a Copa Libertadores. Y, por qué no, pensar en el torneo. Esto sin dejar de lado la Copa Chile que comienza el 23 de junio. Jugaremos todo al máximo para conseguir ese logro”, cerró.