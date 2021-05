Pablo Solari, delantero argentino de Colo Colo, evitó este martes profundizar sobre la polémica arbitral vivida en los minutos finales del duelo ante Palestino, con un supuesto penal a Gabriel Costa en el área ‘árabe’.

El joven extremo argentino afirmó que el plantel del ‘Cacique’ debe centrarse ahora en afinar detalles en el juego más que enfocarse en el trabajo de los árbitros.

“No me voy a meter mucho en el tema arbitral. Creo que nosotros estamos enfocados en lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, mejorar lo que hicimos mal y seguir haciendo lo que hicimos bien”, apuntó.

“El tema arbitral es algo secundario que tomamos que haciendo mejor las cosas nosotros, no vamos a depender tanto de los árbitros”, agregó.

En la misma tónica, el jugador de 20 años aclaró que la idea principal de cara a lo que viene es “hacer nuestro juego, plantear lo que nos pide el técnico, tratar de hacer las cosas bien. Quise decir que no estemos preocupados más de los árbitros que de nuestro juego, que es lo que mejor sabemos hacer”.

“No me gusta meterme en el tema, está todo dicho. Lo que pasó en camarines no lo vi, no vi nada. Me metí en el camarín con la calentura del resultado y no vi más que eso. El tema del árbitro no voy a hablar más del tema, creo que se habló demasiado y ya pensamos en el próximo partido”, complementó.

Para cerrar el tema, Solari indicó que “hay que tratar de hablar menos con los árbitros y hacer nuestro juego. Hay cosas que hacemos bien y enfocarnos más en eso, los árbitros no es un tema a preocuparse”.

Luego del receso que vivirá el Campeonato Nacional 2021, debido a las elecciones del próximo fin de semana, Colo Colo volverá a la acción el domingo 23 de mayo visitando a Huachipato por la octava fecha.