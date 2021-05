El exarquero y referente de Universidad de Chile, Johnny Herrera, desató la tarde de este lunes la furia de los hinchas de Colo Colo.

Todo por apoyar al árbitro Fernando Véjar en su decisión de no sancionar un penal a favor del ‘Cacique’ el último fin de semana, luego de una polémica acción del defensor de Palestino Cristian Suárez y el delantero albo Gabriel Costa.

“La jugada es absolutamente discutible”, manifestó Herrera en su rol de comentarista del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, para la sorpresa de sus compañeros de panel que coincidieron en que la infracción sí existió.

“Es que el golpe que tu dices Manuel (De Tezanos), es un apoyo típico de fútbol, de cuando vas a buscar una pelota dividida en juego aéreo”, agregó el ‘Samurai’.

En relación al mismo tema, Herrera recalcó en un par de ocasiones que “Suárez siempre se preocupa del balón… es un apoyo en el cuello”.

Recordemos que esta jugada provocó la furia de Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, quien terminó expulsado. Además, Leonardo Gil increpó al juez en vestuarios, como reconoció el propio Véjar en su informe.

La furia Monumental

Como era de esperar, los dichos de Herrera sacaron roncha en los fanáticos del cuadro ‘Popular’.

“De seguro el paoleso de #herrera piensa que la tierra Globo terráqueo con el continente americano es plana”, “El único pajarraco que opina que no fue penal”, “Herrera no es un buen comentarista, y no porque quizás no tenga los conocimientos. Si no porque habla lleno de odio contra CC e incluso contra la UC” y “Un chiste el comentarista con camiseta”, fueron algunos de los comentarios en redes Sociales.

Otros, además, le recordaron que hace un par de semanas comentó que Gabriel Suazo fue expulsado de buena manera en el Superclásico por una jugada similar.

Herrera no es un buen comentarista, y no porque quizás no tenga los conocimientos. Si no porque habla lleno de odio contra CC e incluso contra la UC (hace unos días molesto en vivo, con el clásico "esta helado por San Carlos"). No calza en TST, que tiene un ritmo relajado. — Julian. (@juuuliaaaaan) May 11, 2021

Un apoyo en el cuello con el codo, el eufemismo de Herrera para no decir codazo. Un chiste el comentarista con camiseta — Juan Burgos A. (@JBurgos1211) May 11, 2021

Que herrera se saque la camiseta jajajaja — Cristian (@elmonte_abarca) May 11, 2021

TNT porfavor saquen a Herrera 0 objetividad no sirve como comentarista que se dedique a otra wea 🤢 — Sebastián Mendoza 😈🤴🏻 (@sebamendoza_SMB) May 11, 2021

El canal le da mucha relevancia a un tipo q tiene cero objetividad para comentar 🤦🏻‍♂️ — Juan Pablo (@JotaPe_TG) May 11, 2021

Está bn q quiera destacar en un programa donde está recién llegando y no cacha mucho…. pero eso no lo debe llevar a no.ser objetivo…. todo el mundo vio penal…hasta el presidente de la comision de arbitros dijo q era penal…. en fin…es el Jhonny..q mas se le puede pedir!! — Leo Guerrero (@leoguerrero666) May 11, 2021