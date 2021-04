El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, se refirió a la situación actual del club previo al remate del paquete accionario del timonel de ByN, Aníbal Mosa, quien decidió poner en venta todas sus acciones de la concesionaria.

Valladares fue claro y señaló que quien quiera participar en ByN debe transparentar sus intereses pues el club es parte de la historia de nuestro país.

“Quien desee participar en BYN, tiene que transparentar sus intenciones e intereses en Colo Colo…Los años de concesión nos han demostrado que Colo Colo no es solo una acción bursátil, un negocio o una vitrina. Es parte fundamental de la historia de Chile, tiene responsabilidades, dentro de ello, una responsabilidad social de la que ningún capital nacional o internacional puede apropiarse o desconocer”, dijo.

Además, el presidente del CSD agregó que el próximo inversor debe subsanar la deuda con el Fisco, la cual asciende a los 12.800 millones de pesos, para así poder beneficiarse de esta inversión.

Señalar que en la época de la quiebra, el club tenía una deuda de 5 mil millones y fracción.

“Tienen que entender que mientras no se sane la deuda fiscal, y no implemente un proyecto que termine con años de rendimiento deficitarios, no van a tener posibilidad de beneficiarse de esta inversión. Menos ahora en los últimos cinco años de la concesión, no pueden repartir utilidades sobre el 30% mientras no esté pagada la deuda fiscal”, añadió.

“Los años de concesión nos han demostrado largamente que Colo Colo no es solo una acción bursátil, un negocio o una vitrina. Es parte fundamental de la historia de Chile, y eso conlleva responsabilidades, dentro de ello, una responsabilidad social de la que ningún capital nacional o internacional puede apropiarse o desconocer. Seguiremos buscando dialogar con todas las partes y trabajar en un proyecto común”, explicó.

Finalmente, Valladares expresó que están abiertos a relacionarse con todas las partes involucradas para generar así un “un proyecto integral de gobierno que ponga fin a la guerra permanente de los accionistas. Un proyecto que marque el desarrollo deportivo y pueda subsanar la deuda con el Fisco, apunte a la mejora de infraestructura y permita un involucramiento mayor de nuestra gente, y poner a Colo Colo en el sitial que le corresponde”.