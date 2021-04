El exdefensor de Colo Colo, Julio Barroso, lanzó una brutal confesión tras salvarse del descenso con el cuadro ‘popular’.

El actual jugador de Everton de Viña del Mar conversó con Nexo de ESPN, donde sorprendió a todos con su declaración sobre su retiro.

“El retiro está en la mente según el momento que estés viviendo. Si me preguntas hace tres meses, decía que me retiro apenas terminara todo”, comenzó diciendo.

“Si descendíamos, me retiraba. No creía soportar un descenso y seguir jugando, era una humillación para mí y para Colo Colo. Si Colo Colo descendía, me retiraba. Lo sabe mi círculo íntimo, nadie más. No hubiera tenido la fuerza ni la capacidad de soportar algo así, era una mancha muy grande para el club. Y no porque era toda mi responsabilidad, pero vivo esto a máxima intensidad. Por eso disfruto o sufro tanto, lo llevo a extremo, pero lo viví siempre así”, reveló.

En la misma línea, el jugador señaló que tras el ofrecimiento de Everton se dio cuenta que mentalmente no estaba bien, y que volver a jugar le dio más ganas de continuar en la actividad.

“Mi rendimiento había subido por la confianza que me dio Gustavo (Quinteros), me dio la capitanía, tuvimos buenas conversaciones y eso me generó pensar que no estaba mal físicamente o deportivamente, estaba mal de la cabeza. No soportaba lo que estaba pasando. Gracias a Dios no pasó y salimos. Después de este cierre, Everton me ofrece dos años con opción a tres, volví a jugar y me di cuenta que mi mente estaba muy mal para tomar esa decisión. Muchos me lo decían, pero no lo aceptaba. En Ñublense perdía tres partidos y me encerraba en una habitación. Somos así los jugadores, locos. Uno no para nunca de aprender. Ahora de nuevo estoy con que quiero jugar mucho más”, cerró.