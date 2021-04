Colo Colo sumó sus primeros tres puntos de la presente edición del Campeonato Nacional. Los ‘albos’ necesitaban un triunfo para embalsamar un sinfín de polémicas que han sufrido durante la última semana y este sábado, volvieron a los abrazos.

El ‘Cacique’ logró imponerse de visita ante Cobresal por un marcador de 1-2, gracias al doblete de un inspirado Iván Morales.

Tras el partido, Gustavo Quinteros se mostró contento con la victoria y manifestó que “se generaron varias ocasiones. Podríamos haber hecho más goles. Tuvimos dos chances clarísimas en la primera parte y en la segunda también. Así que estoy muy conforme con el juego y con el resultado“.

“Los primeros 20 minutos fueron muy buenos. Después, en el segundo tiempo, cambiamos de ataque a contraataque y eso no conviene porque físicamente estuvimos decayendo un poco”, analizó el ex entrenador de Universidad Católica y la Selección Boliviana.

Sin embargo, el argentino-boliviano también se dio el tiempo de aclarar la situación de las frustradas negociaciones con Fabricio Formiliano y Emiliano Amor.

La prioridad en Colo Colo está en la zaga. Ante la ausencia de la contratación de un defensor central, el estratega se mostró tranquilo y confiado en el trabajo de Daniel Morón. “Se está moviendo muy rápido. Está negociando. En búsqueda de completar el plantel y tener una temporada tranquila”, señaló.

Quinteros no se olvida de la plaga de lesiones que lo aquejó durante la difícil temporada pasada y no quiere arriesgar a pasar lo mismo durante 2021. “Queremos tener la cantidad de jugadores necesarios en todas las posiciones para no tener problemas y arriesgar a jugadores”, aclaró.

Para cerrar y realizar un balance del cotejo que dio los primeros tres puntos a Colo Colo del presente campeonato, el director técnico ‘albo’ manifestó que “el equipo, por momentos, mostró el fútbol que queremos”.