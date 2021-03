Jaime Valdés, volante que actualmente se encuentra sin club tras su salida de Deportes La Serena, repasó lo que fue su mediática partida de Colo Colo y apuntó contra quienes, él considera, los responsables de su no continuidad en el ‘Cacique’.

En diálogo con El Mercurio, el ‘Pájaro’ aseguró que le gustaría volver a los albos aunque, de momento, no han existido contactos con Blanco y Negro.

Además, respecto a su salida en 2019 del ‘Popular’, Valdés recalcó que “si es por números y rendimiento, toda la gente me pide. Pero no me hago ilusiones”.

Luego, detalló que “yo salí porque supuestamente Mario Salas le explicó a Marcelo Espina que no estaba para competir 90 minutos. Pero demostré que no era así, que se equivocaron conmigo”.

“No estaba para 90′ con Salas porque tuve algunos problemas físicos en ese momento y porque a Mario no le adaptaba mi forma de juego, él quería un equipo directo y yo veía que necesitábamos controlar el juego, desgastar al rival, porque se nos metían atrás y buscar la profundidad en el momento adecuado”, añadió el volante.

Para cerrar el tema, el ‘Pájaro’ volvió a apuntar contra el extécnico de los albos. “Salas quería terminar la jugada en cuatro toques y eso es imposible para cualquier equipo, sobre todo cuando tienes al frente dos líneas de cuatro en un cuarto de cancha”.