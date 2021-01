El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, comentó este lunes lo que fue el gesto obsceno del entrenador Gustavo Quinteros durante el partido con Deportes Antofagasta, que terminó con la expulsión del técnico argentino-boliviano.

El otrora estratega de la UC vio la cartulina roja en el Calvo y Bascuñán a los 66 minutos al hacer un gesto con sus genitales a los jugadores antofagastinos, lo que provocó un duro cruce de palabras entre Quinteros y el delantero de los ‘Pumas’ Carlos Muñoz.

“Los tres puntos se ganaron bien en cancha, pero el sabor que queda después es que podíamos haber evitado la situación desagradable que ocurrió. Una situación que no compartimos para nada en el directorio y se lo hicimos saber a Gustavo”, declaró Mosa en conferencia de prensa.

Además, el máximo dirigente explicó que Quinteros “está completamente arrepentido. No condice con la calidad de entrenador que es, con su experiencia. Es un episodio que empaña el triunfo merecido, y esperamos que no suceda más. Se comprometió que no volverá a ocurrir”.

“Blanco y Negro no comparte este tipo de situaciones. Y esperamos que la sanción no sea tan fuerte, porque nos duele no poder tener a nuestro técnico en momentos decisivos. No entiende cómo tuvo esa reacción. No quiero bajarle el perfil, no debió hacer eso nunca, pero hubo muchas provocaciones también”, complementó.

“Son apoyos por ganar”

Por otro lado, Mosa se refirió al polémico bono ofrecido al plantel de jugadores si logran mantener la categoría.

“Son apoyos por ganar todos los partidos o los que nos quedan por ganar. Cualquier esfuerzo que hagamos vale la pena para mantener la categoría, donde nunca debemos dejar de estar. Es un esfuerzo de Colo Colo, pero si Colo Colo decide que tiene problemas, yo no tengo problema para hacer el aporte como persona natural. Es una conversación (con el directorio) que espero sea con altura de miras, para salir de esta crisis, en la que todos somos responsables”, aclaró.

Para terminar, el empresario puertomontino se refirió a las cuestionadas declaraciones de Harold Mayne-Nicholls, quien señaló que “no se acaba el mundo por descender”.

“Harold se equivocó. Pero, si realmente le diera lo mismo, yo mismo le pediría que se fuera de la institución. Y yo lo veo trabajar, lo veo en privado, cómo sufre día a día para ganar esta batalla para no descender”, finalizó.