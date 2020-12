El exjugador Daniel Morón habló del delicado momento que vive Colo Colo, que es uno de los grandes favoritos para perder la categoría este año.

En ese sentido, habló de algunas de las razones de la situación del club. “En el directorio de Blanco y Negro hay dos posturas absolutamente distintas. Hoy vive uno de los peores momentos de su historia”, aseguró.

El exarquero e ídolo del club, también reconoció que algunas decisiones del último tiempo lo han tomado por sorpresa.

“La salida de Marcelo Espina para mí fue sorpresiva, especialmente en el momento en que lo hace, antes del partido. No lo entiendo. Mientras yo estuve (siendo parte del directorio de Blanco y Negro), todo el directorio lo respaldaba”, aseguró en conversación con DirecTV.

Además, explica el momento futbolístico que viven los jugadores dentro del campo de juego, donde a ratos se ven completamente desdibujados.

“Colo Colo está acostumbrado a pelear campeonatos, celebrar triunfos. A la hora de pelear el descenso, los jugadores lo sienten mucho, no saben lo que es pelear en la parte baja. Es un equipo que recibe un gol y se desmorona, No imaginábamos que el equipo esté peleando por no descender a estas alturas del campeonato”, lamentó.