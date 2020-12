El defensor de Colo Colo Maximiliano Falcón aseguró este jueves que en el plantel albo no se habla de la posibilidad de bajar a la Primera B y confía en poder salir del mal momento en plena segunda rueda del Campeonato Nacional 2020.

Tras 22 fechas disputadas en el torneo doméstico, el ‘Cacique’ se encuentra en el fondo de la tabla con 18 puntos y con el farol rojo encendido por el descenso a la segunda categoría del balompié nacional.

Ante la posibilidad cierta de caer a Primera B, el uruguayo declaró en rueda de prensa que ”no hablamos del descenso, estamos enfocados en cada partido. Confiamos en el trabajo del cuerpo técnico y pensamos en positivo, creyendo que vamos a sacar esto adelante”.

“Soy una persona que piensa a corto plazo. Yo no pienso en el tema del descenso, ni en lo más mínimo. Yo creo que lo vamos a sacar adelante. Los resultados son negativos, pero debemos seguir avanzando y trabajando, no queda otra”, añadió.

En la misma línea, el ex Rentistas dijo que “las rachas son jodidas, pero no nos apartamos del trabajo que estamos haciendo y esperamos mejorar para sumar”.

Para terminar el tema, el jugador de 23 años señaló que “lo que digan los demás no nos interesa mucho. Creo que lo que importa es seguir trabajando y no hay otra fórmula (…) Además tampoco hemos tenido suerte, hay partidos que los hemos jugado bien y aún así no los ganamos”.

Consultado, en tanto, por el regreso a Pedrero del experimentado volante Jorge Valdivia, Falcón señaló que “lo vi jugar mucho en la selección y es un ícono del club. Ya verlo en el vestuario me genera admiración por lo que representa como jugador y persona. Tenerlo en cancha será un orgullo y nos será de mucha ayuda”.

Para finalizar, el zaguero habló de la decisión de Gustavo Quinteros de otorgarle la capitanía al argentino Juan Manuel Insaurralde, compañero en la zona defensiva, decisión que habría sacado algunas ronchas en parte del plantel.

“Es un jugador de gran trayectoria que ha jugado en grandes equipos y si el técnico decide que sea el capitán debemos respetarlo. Todo el equipo debe tirar para el mismo lado independiente de quien lleve la cinta, ahora le toca a él y lo está haciendo bien. El respeto es mutuo”, sentenció.