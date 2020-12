El exjugador de Colo Colo, Leonardo “Pollo” Véliz, apuntó contra los jugadores luego de la derrota ante La Serena, que deja a los ‘albos’ caminando por la cornisa con respecto al descenso.

Véliz aseguró que “los jugadores de Colo Colo eran unos zombies”, en un partido calve en la lucha por no perder la categoría, con todo lo que eso significa.

El también entrenador cree que la situación no tiene remedio para Colo Colo.

“No hay por dónde, todo lo que ha hecho el cuerpo técnico y los jugadores y no hay fuerza para revertir esta situación, no lo veo. No hay fuerza moral, ni sicológica, ni física y para que hablar de una futbolística, no hay”, dijo en conversación con RedGol.

En ese sentido, se refirió específicamente a la actitud que mostraron los jugadores ‘albos’.

“Si el estadio hubiera tenido público te aseguro que la gente termina gritando olé, olé, olé…Porque así terminó La Serena. Los jugadores de Colo Colo eran unos zombies. Era la ocasión para demostrar que sí podía venir el repunte, pero nada”, lamentó.

El próximo encuentro de Colo Colo está programado para este sábado, cuando visite a la Unión Española en el Santa Laura por la fecha número 23 del campeonato nacional.