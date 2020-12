El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió este jueves al regreso a Pedrero del experimentado volante nacional Jorge Valdivia, como también, al duro presente del primer equipo albo, colista del Campeonato Nacional 2020.

De entrada, el máximo dirigente de la concesionaria del ‘Cacique’ comentó la crisis deportiva que atraviesa el club, con el equipo en el último puesto de la tabla y en serio riesgo de descender por primera vez en la historia.

“Nosotros no vamos a caer a la B, vamos a mantener la categoría. Por lo que tiene este equipo, la fuerza, el coraje, vamos a reestablecer el tranco. Llegamos a esta situación por cosas que nos ocurrieron, está en nuestras manos hacerlo”, expresó Mosa.

“Hay tristeza por ver a mi institución amada metida allá abajo. Que estemos ahí ha sido una consecuencia de errores donde todos somos responsables. Con las incorporaciones, con el afiatamiento de Gustavo con los jugadores, mirando las 14 fechas por delante, veo que tenemos posibilidades grandes. Tenemos que sacar un aprendizaje”, agregó.

De cara a lo que viene en el torneo, el empresario puertomontino dijo que “van a ser 14 finales. Van a haber partidos durísimos, otros que quizás no tanto. Tenemos que ser súper responsables y tenemos que dar la mayor cantidad de apoyo a este cuerpo técnico. Estamos peleando con una cantidad de lesionados increíbles. Lo que sí le puedo decir a los colocolinos es que de esta situación vamos a salir. Todos tenemos que remar para el mismo lado”.

Respecto al arribo del ‘Mago’, Mosa señaló que “Jorge tenía la voluntad de venir. Yo estaba en el sur cuando empecé a hablar con él. Colocamos la institución por delante. Necesitamos la mayor cantidad de futbolistas con conocimiento para salir. Lo que pasó, lo que dijimos o dejamos de decir hay que dejarlo atrás y mirar al futuro”.

Para terminar, el timonel de ByN aseguró que no pasa por su cabeza dejar el cargo. “No he evaluado renunciar. No soy de las personas que arranca cuando las cosas no están bien (…) Esta situación sé que no es agradable para los hinchas ni para mí. Hay que ponerle el pecho a las balas y no dar un paso al costado ni renunciar ni pedirle la renuncia a nadie”.