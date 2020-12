Arribó la magia. Jorge Valdivia fue oficializado como nuevo refuerzo de Colo Colo para lo que resta de Campeonato Nacional, donde abogará para evitar el descenso del actual colista del certamen.

Muchos apuestan por el talentoso volante como el “salvador” del alicaído elenco que dirige Gustavo Quinteros, considerando lo importante que puede ser el ‘Mago’ para revertir el mal momento de los albos.

Sin embargo, y según adelantó el propio jugador, él no llega al ‘Cacique’ con la intención de echarse el equipo al hombro, sino más bien aportar con su granito de arena.

“Lo que más necesita el equipo es confianza, entrenar y trabajar. Ni Messi en el Barcelona gana partidos solo. Yo necesito del equipo y ellos de mí”, afirmó Valdivia, en conversación con DirecTV.

“Lo más fácil es venir cuando Colo Colo gana títulos, pero éste es un gran desafío. Quiero responder a la expectativa de la gente y al club”, agregó el ‘Mago’.

Consultado por cuándo volverá a vestir la camiseta alba, el volante indicó que “no puedo dar una fecha para el regreso. Llevo veinte días sin entrenador, sé que hay poco tiempo para trabajar. Quiero estar bien lo más pronto posible para ser un aporte, porque Colo Colo no me contrató para jugar sólo tres partidos”.

“Lo primero será entrenar, prepararme para ayudar a mis compañeros. Lo más importante es que el equipo vuelva a tener confianza. Tenemos 14 finales por delante”, complementó el Valdivia.

Finalmente, el ‘Mago’ se refirió a las razones de porqué volvió al Monumental. “No me importa lo que yo me juegue, o lo que he construido en Colo Colo. Si fuera así, no hubiese venido. Yo quería estar y ayudar en está experiencia, no me importa lo que arriesgo. Estar acá es impagable”, sentenció el ex Mazatlán.

Cabe mencionar que el próximo partido de Colo Colo es este sábado 5 de diciembre, cuando deban viajar a Talcahuano para enfrentar a Huachipato desde las 17:00 horas.