“Qué raro todo esto”. Con estas palabras Jorge Valdivia inició su conferencia de prensa tras sumarse como nuevo refuerzo a Colo Colo.

El ‘mago se mostró feliz e ilusionado por volver a jugar en el ‘popular’, aunque aclaró que eso durará un par de días ya que cuando antes hay que ponerse a trabajar para ayudar al club.

“La primera es de mucha alegría, estoy muy feliz de volver después de mi salida. Ahora esa alegría va a durar hasta un par de días, porque ya después hay que ponerse a trabajar… sabiendo la importancia del momento que vive la institución”, dijo.

Respecto a la polémica que tuvo con Blanco y Negro tras su salida del club, Valdivia señaló que ahora existen cosas mucho más importantes de las cuales preocuparse.

“No he conversado con ninguno de los dirigentes, solo vi a Aníbal Mosa a la hora de firmar los contratos. Vengo para jugar, cualquier cosa que se habló en su minuto, lo peor que podría hacer en este día, sería empezar a hablar de lo que pasó, porque tenemos muchas cosas importantes por delante. Lo primero es ponerme a disposición del cuerpo técnico. Vengo de una para larga en México”, declaró.

Respecto a este nuevo desafío, el volante comentó que “estaba en mi casa, tranquilo, de vacaciones, y lo único que me sacaba de esa comodidad era el desafío al cual me sumo hoy. Es una oportunidad tremenda para mí, me siento muy contento. Más feliz de cuando regresé después de 11 años jugando en el extranjero”.

“Firmé un contrato de 3 meses, buscaba uno más largo, no llegamos a un arreglo en ese sentido. Dije que sí porque es una importunidad única para todos en el club, de revertir esta situación. Sabiendo que no voy a poder jugar inmediatamente por cuestiones lógicas”, agregó.

Consultado por si es el salvador de Colo Colo, el jugador aclaró que no siente eso.

“Una cosa es lo que el hincha diga y lo otro es lo que yo siento, no me siento un salvador. Cuando el equipo gana es lógico que ganan todos… vuelvo porque el equipo necesitaba reforzarse, tenían los cupos para eso y entro en ese rango…”, dijo.